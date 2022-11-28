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34 минуты назад

Руссо отказывается от поцелуев с фанатками из-за пластики

Никита Бородкин

Певец Авраам Руссо заявил, что отказывается целоваться с фанатками, которые делали себе пластические операции. Об этом сообщает портал Prozvezd.info.

Руссо отказывается от поцелуев с фанатками из-за пластики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пусть они обижаются на меня, но я свое мнение говорю! Губы "уткой" — это модно? Ужасно! Я не могу их целовать», — сказал артист.

Руссо отметил, что не может запретить женщинам делать пластику, однако выступает против вмешательства во внешность. Сам певец при этом не собирается прибегать к пластически операциям.

«Я никогда ничего не делал и делать не собираюсь! Я ничего не колол и не буду колоть!» — подчеркнул он.

Руссо считает, что можно выглядеть красиво и без походов к пластическому хирургу — для этого нужно «кушать меньше» и почаще «закрывать рты».

Шоу-бизнес,Авраам Руссо,
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