Лайма Вайкуле анонсировала тур по Израилю

«Так что до встречи, друзья, я с удовольствием приеду в Израиль, мы так давно не виделись», — отметила она в соцсетях.

Поклонники предположили, что Вайкуле встретится в Израиле со своей коллегой Аллой Пугачевой и ее семьей. Ранее Примадонна навещала подругу, когда находилась в Латвии.

Напомним, что ранее в Сети начали распространяться слухи, что у Вайкуле произошел рецидив онкологического заболевания — рака молочной железы, которое впервые обнаружили у нее более 30 лет назад. Сама певица пока никак не комментирует эту информацию.