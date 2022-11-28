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40 минут назад

Вайкуле анонсировала тур по Израилю

Никита Бородкин

Певица Лайма Вайкуле анонсировала тур по городам Израиля. Как сообщает «Газета.Ru», 23 февраля артистка посетит Тель-Авив, 24 февраля — Хайфу, а 25 февраля — Ашдод.

Лайма Вайкуле анонсировала тур по Израилю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так что до встречи, друзья, я с удовольствием приеду в Израиль, мы так давно не виделись», — отметила она в соцсетях.

Поклонники предположили, что Вайкуле встретится в Израиле со своей коллегой Аллой Пугачевой и ее семьей. Ранее Примадонна навещала подругу, когда находилась в Латвии.

Напомним, что ранее в Сети начали распространяться слухи, что у Вайкуле произошел рецидив онкологического заболевания — рака молочной железы, которое впервые обнаружили у нее более 30 лет назад. Сама певица пока никак не комментирует эту информацию.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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