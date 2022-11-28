Анастасия Решетова рассказала о детской травле

Сверстники называли блогершу «лошадью» и «дылдой». Решетова признается, она подвергалась унижениям среди одноклассников даже за хорошую учебу.

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«Буллинг. С ним я сталкивалась с самого детства. Преследователи чувствуют потребность во власти, поэтому повод всегда найдется», - рассказала девушка в социальных сетях.

Теперь Анастасия подвергается нападкам в интернете. Хейтеры обвиняют модель в пластических операциях. Также Решетову ругают за то, что она якобы плохая мать.

Как признается блогер, ее травят в сети каждый день. Ей пишут оскорбления от сотни до тысячи человек в день. Как признается Анастасия, сейчас ее это уже не трогает.