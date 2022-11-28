Анастасия Решетова рассказала о детской травле

Сверстники называли блогершу «лошадью» и «дылдой». Решетова признается, она подвергалась унижениям среди одноклассников даже за хорошую учебу.
«Буллинг. С ним я сталкивалась с самого детства. Преследователи чувствуют потребность во власти, поэтому повод всегда найдется», - рассказала девушка в социальных сетях.
Теперь Анастасия подвергается нападкам в интернете. Хейтеры обвиняют модель в пластических операциях. Также Решетову ругают за то, что она якобы плохая мать.
Как признается блогер, ее травят в сети каждый день. Ей пишут оскорбления от сотни до тысячи человек в день. Как признается Анастасия, сейчас ее это уже не трогает.
Модель не спешит пускать подписчиков в свою жизнь. По ее мнению, социальные сети – это просто картинка и нельзя делать выводы о жизни людей по блогам.