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38 минут назад

Анастасия Решетова рассказала о детской травле

runews24.ru

Сверстники называли блогершу «лошадью» и «дылдой». Решетова признается, она подвергалась унижениям среди одноклассников даже за хорошую учебу.

Анастасия Решетова рассказала о детской травле
Фото: СоцсетиСоцсети

«Буллинг. С ним я сталкивалась с самого детства. Преследователи чувствуют потребность во власти, поэтому повод всегда найдется», - рассказала девушка в социальных сетях.

Теперь Анастасия подвергается нападкам в интернете. Хейтеры обвиняют модель в пластических операциях. Также Решетову ругают за то, что она якобы плохая мать.

Как признается блогер, ее травят в сети каждый день. Ей пишут оскорбления от сотни до тысячи человек в день. Как признается Анастасия, сейчас ее это уже не трогает.

Модель не спешит пускать подписчиков в свою жизнь. По ее мнению, социальные сети – это просто картинка и нельзя делать выводы о жизни людей по блогам.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,
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