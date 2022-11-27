Подсчитаны траты Пугачевой на пластические операции

Ирина Ковалевич, бьюти-эксперт и амбассадор бренда «Lucky Group», считает, что Алла Пугачева, сильно помолодевшая в последнее время, сделала в Израиле ряд пластических операций.
«Судя по последним фотографиям Аллы Борисовны, она правда заметно омолодилась. Вспомните репортажи из Латвии, которые появились в прессе этим летом. Поклонники Пугачевой тогда расстроились, что у Аллы Борисовны появились заметные морщинки, лицо стало тусклым и уставшим. Думаю, такой звезде в любом возрасте хочется выглядеть хорошо и молодо. Тем более, когда у тебя совсем маленькие дети», - рассказала Ковалевич
Как пишет «Комсомольская Правда», эксперт подсчитала примерную стоимость приведенных Примадонной манипуляций. Так, круговая блефаропластика, подтянувшая кожу вокруг глаз, стоит от 160 тысяч рублей. Коррекция птоза бровей – еще 100. Хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-примерно 350 тысяч. Сюда же Ковалевич приплюсовала инъекции ботокса и филлеров. В итоге получается примерно миллион рублей.
На днях Примадонна блистала вместе с мужем на спектакле в Тель-Авиве. В зале супругов встречали восторженными овациями, и даже включали знаменитый хит Пугачевой «Миллион алых роз».