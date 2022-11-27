Подсчитаны траты Пугачевой на пластические операции

«Судя по последним фотографиям Аллы Борисовны, она правда заметно омолодилась. Вспомните репортажи из Латвии, которые появились в прессе этим летом. Поклонники Пугачевой тогда расстроились, что у Аллы Борисовны появились заметные морщинки, лицо стало тусклым и уставшим. Думаю, такой звезде в любом возрасте хочется выглядеть хорошо и молодо. Тем более, когда у тебя совсем маленькие дети», - рассказала Ковалевич