Новикова высмеяла супруга, который судится с ней из-за недвижимости

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова и бизнесмен Алексей Сорокин разошлись почти пять лет назад, однако суды из-за недвижимости идут до сих пор.

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Экс-«Блестящая» борется за то, чтобы не потерять прав на дом – иначе она с детьми остается без крыши над головой. Сорокин же надеется забрать коттедж, который строился еще до развода. При этом предприниматель, не желающий уступить ни копейки бывшей жене и детям, ни в чем себе не отказывает и весело резвится в ресторанах.

Подруга Новиковой прислала ей видеозапись, где видно, как Сорокин веселится за праздничным столом. Ксения выложила их в интернет, снабдив язвительным комментарием.

«А вот и лысый „бедняга“ Алексей, который пытается отнять у меня и детей наш дом. Вполне здоров и не бедствует! Ходит по дорогим заведениям, ищет новые жертвы. Берегите ваши денежки и нервы от этого милого весельчака и балагура. Так что, граждане, будьте бдительны. Лешка вышел на охоту», - предостерегла девушек Ксения.

Певица была замужем дважды, оба брака закончились неудачно. Первый супруг, бизнесмен Андрей Середа, хотел забрать у звезды двух сыновей, но девушка героически «отвоевала» наследников.