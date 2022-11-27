«Позор. Страшно и стыдно!» Садальский обрушился на сына Клюевой

Станислав Садальский публично обратился к сыну артистки Татьяны Клюевой. Недавно пожилая актриса жаловалась, что родной сын оставил ее «нищей и бездомной». Актер напомнил, что именно Татьяна Николаевна когда-то с гордостью рассказывала о боевых подвигах своего сына. Однако сейчас, похоже, он воюет с родной матерью. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Клоун ты, а не офицер. Мать — вот твоя Родина! Ее ты должен защищать, беречь, а не устраивать публичную травлю. Что тебе не нравится? Памятник на могиле отчима, который она на последние деньги поставила? У тебя есть прекрасная возможность поставить другой, получше. Мама сама квартиру на тебя переписала? Какое горе! Так отпиши ей обратно!» — возмущается Станислав Юрьевич.
Садальский уверен, что сейчас жизнь Клюевой напоминает ад.
«1 декабря ей назначена психиатрическая экспертиза, которая решит исход судебной тяжбы между сыном и мамой. Позор. Страшно и стыдно!»
Татьяна Клюева прославилась, сыграв русскую красавицу Варвару-красу в фильме-сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» (1969). Толстая коса и классические черты 18-летней москвички сразу полюбились советскому зрителю.
Спустя пять лет девушка окончила ГИТИС, но быть кинозвездой масштаба страны не захотела. Она вышла замуж за моряка дальнего плавания Гагина и уехала в Севастополь.