«Позор. Страшно и стыдно!» Садальский обрушился на сына Клюевой

«Клоун ты, а не офицер. Мать — вот твоя Родина! Ее ты должен защищать, беречь, а не устраивать публичную травлю. Что тебе не нравится? Памятник на могиле отчима, который она на последние деньги поставила? У тебя есть прекрасная возможность поставить другой, получше. Мама сама квартиру на тебя переписала? Какое горе! Так отпиши ей обратно!» — возмущается Станислав Юрьевич.