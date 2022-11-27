Названа причина «ухода» Харламова из Comedy Club

Гарик Харламов не так давно сообщил, что уходит из Comedy Club. На замену взяли юмориста Андрея Бебуришвили. Но буквально через неделю Харламов вновь появился в команде телепередачи.

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Журналисты предположили, что подобным образом юморист мог добиваться прибавки к зарплате, - информирует teleprogramma.pro

По информации издания, артист и до этого получал существенно больше своего коллеги Павла Воли. Так, последний зарабатывает четыре миллиона рублей в месяц, а Гарик до недавнего времени получал семь.

Но даже эта астрономическая для обычного россиянина цифра Харламова якобы не устраивала, и он объяснил руководству, что на каналах-конкурентах ему заплатят больше. СМИ пишут, что юмористу удалось добиться своего и увеличить гонорар.