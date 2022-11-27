Руденко стал жертвой лжепродюсера

Паша Руденко, участник второго сезона шоу «Песни» на ТНТ, рассказал о том, что что пострадал от мошеннических действий некой девушки Светланы.

Фото: Телеграм Телеграм

Светлана представилась продюсером Димы Билана и пообещала певцу роскошную пиар-кампанию. Она предлагала своим подопечным съемки в Comedy Club, youtube-шоу «Ночной контакт», появление на каналах Music Box, RuTV и МУЗ-ТВ и участие в передачах на радио «Говорит Москва», «Русский мир», «Страна FM».

При этом свой гонорар Светлана обозначила в 300 тысяч рублей.

Но после подписания договора Светлана стала пропадать и уклоняться от общения.

Паша рассказал об этой истории в социальных сетях, и выяснилось, что пострадал от лже-продюсера не только он. Светлана обманула еще многих молодых артистов, - пишет портал super.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.