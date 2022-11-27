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7 минут назад

Предсказано «серьезное разбирательство» за наследство Говорухина

Ирина Лебедева

Вдова Станислава Говорухина Галина недавно трагически погибла при пожаре в собственно доме в подмосковном коттеджном поселке Лесное Озеро. Галина была второй супругой знаменитого режиссера. Детей у них не было.

Предсказано «серьезное разбирательство» за наследство Говорухина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но от первого брака с Юноной Каревой у Говорухина был сын Сергей. Сергей умер в 51 год от инсульта, но оставил после себя троих детей, Василия, Варвару и Станислава.

Как пишут day.ru, отсутствие наследников первой очереди осложнит раздел движимого и недвижимого имущества. По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, внуки имеют право претендовать на наследство в равной степени.

«Будет серьезное разбирательство», — прогнозирует адвокат.

Дом, в котором произошла трагедия, в кинокругах уже прозвали «проклятым». Три года назад вдова уже получала там ожог, из-за которого ей пришлось обращаться к медикам. Врачи рекомендовали Говорухиной лечь в клинику, но она отказалась. И позже ожог дал аллергическую реакцию, поэтому лечение было долгим. Нынешний пожар стало роковым.

Шоу-бизнес,Юнона Карева,Андрей Алешкин,
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