Предсказано «серьезное разбирательство» за наследство Говорухина

Вдова Станислава Говорухина Галина недавно трагически погибла при пожаре в собственно доме в подмосковном коттеджном поселке Лесное Озеро. Галина была второй супругой знаменитого режиссера. Детей у них не было.
Но от первого брака с Юноной Каревой у Говорухина был сын Сергей. Сергей умер в 51 год от инсульта, но оставил после себя троих детей, Василия, Варвару и Станислава.
Как пишут day.ru, отсутствие наследников первой очереди осложнит раздел движимого и недвижимого имущества. По словам звездного адвоката Андрея Алешкина, внуки имеют право претендовать на наследство в равной степени.
«Будет серьезное разбирательство», — прогнозирует адвокат.
Дом, в котором произошла трагедия, в кинокругах уже прозвали «проклятым». Три года назад вдова уже получала там ожог, из-за которого ей пришлось обращаться к медикам. Врачи рекомендовали Говорухиной лечь в клинику, но она отказалась. И позже ожог дал аллергическую реакцию, поэтому лечение было долгим. Нынешний пожар стало роковым.