"Бритни ведет себя так, потому что теперь она может делать то, что хочет. Она выводит людей из себя, потому что ее держали в плену много лет. Теперь она делает то, что все говорили ей не делать. Она хочет быть такой, и это ее выбор. Она будет продолжать делать это, чтобы вывести вас из себя, потому что в последнее время это единственный способ привлечь к себе внимание", - написал один из пользователей.