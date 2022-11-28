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1 час назад

40-летняя Бритни Спирс снялась полностью обнаженной в ванной

Газета.Ruиещё 1

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс поделилась новыми снимками, на которых она позирует полностью обнаженной. Соответствующие фотографии звезда выложила в своих социальных сетях.

40-летняя певица продолжает публиковать в личном блоге провокационный контент. На этот раз Бритни Спирс снялась полностью обнаженной, лежа в ванной и прикрывая грудь руками. Многие из подписчиков звезды были удивлены очередной выходкой Бритни и высказали свое беспокойство в комментариях.

britneyspears/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Неужели твой муж не против подобных фотографий?", "Разве твои дети не просили тебя перестать подобные снимки?", "Всем, кто поддерживает такое поведение Бритни, должно быть стыдно за себя. Что-то здесь не так. Это очень печально, и это приведет к еще одной голливудской трагедии", - возмутились подписчики.

Впрочем, были и те, кто вступился за певицу.

"Бритни ведет себя так, потому что теперь она может делать то, что хочет. Она выводит людей из себя, потому что ее держали в плену много лет. Теперь она делает то, что все говорили ей не делать. Она хочет быть такой, и это ее выбор. Она будет продолжать делать это, чтобы вывести вас из себя, потому что в последнее время это единственный способ привлечь к себе внимание", - написал один из пользователей.

Ранее Бритни Спирс заявила, что отец "пытался ее убить".

Шоу-бизнес,Видео,Бритни Спирс,
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