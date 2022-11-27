В деле о покушении на Руссо появились новые фигуранты

Авраам Руссо 16 лет назад чудом спасся после расстрела его автомобиля. Тогда певец получил четыре огнестрельных ранения и едва не погиб от потери крови. Осложнения от ран проявляются до сих пор - в начале года Руссо пришлось делать очередную операцию на ноге стоимостью 300 тысяч долларов.

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И вот только теперь у Руссо появилась возможность добиться справедливости и наказать бандитов. Накануне в Хамовническом суде коллегия присяжных заседателей признала виновными Виталия Джуру, Алексея Трясникова и Михаила Демкина. Двум первым грозит серьезный срок, вплоть до пожизненного заключения. Демкин до суда не дожил, умер в 2014 году.

Следствие установило, что заказчиком покушения на убийство в 2006 году выступил экс-владелец Черкизовского рынка и бывший покровитель певца Тельман Исмаилов. Сейчас бизнесмен находится в международном розыске.

В процессе следствия выяснилось, что причастных к неудавшемуся убийству Авраама гораздо больше. Об этом «Комсомольской Правде» сообщил адвокат Андрей Алешкин, защищающий интересы певца.

«Уголовное дело продолжает расследоваться, обвинительные материалы накануне были рассмотрены в суде. Но это не означает, что в ближайшее время следствие не объявит новых фигурантов. Мы сейчас не можем назвать этих лиц, чтобы они не покинули страну и не скрылись от следствия. Но хочу заверить, что новые фигуранты по делу будут. И мы скоро увидим их на скамье подсудимых», - объяснил правозащитник.

Ранее российские следователи объявили Тельмана Исмаилова в международный розыск в связи с его причастностью к убийствам, похищению человека и незаконному обороту оружия.

Эстрадный певец Авраам Руссо негативно оценил предоставление Черногорией убежища подозреваемому в покушении на него предпринимателю Тельману Исмаилову. Артист назвал черногорцев «жалкими людьми», которых он знает «очень хорошо».