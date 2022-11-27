Башаров рассказал об отношениях с молодой актрисой

Марат Башаров публично заявил о романтических отношениях с актрисой Асей Борисовой. Борисова младше Башарова на 13 лет, она родом из Читы, снимается в сериалах, в основном, в эпизодах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она, как оказалось, хорошо знакома с его первой супругой Елизаветой Круцко. Ася и Елизавета сидели рядом и дружески общались на спектакле «Нежданно-негаданно» в МХАТе имени Горького, где Башаров сыграл главную роль.

Худрук театра Эдуард Кехман отметил, что Башаров представил женщин как «бывшую и настоящую» девушек. Пара вместе уже год, но до последних дней Башаров скрывал свою подругу.

Об этом сообщает телеканал НТВ.

На этот спектакль Марат Башаров пригласил еще одну бывшую жену Елизавету Шевыркову. Правда, уже не в паре с Борисовой — Ася была на пресс-показе, а Елизавета — на премьере.

Актер воспитывает двоих детей. Дочь Амели ему родила первая жена Круцко. Супруги расстались из-за слухов об изменах Башарова. Позже артист женился на Екатерине Архаровой. Через полгода в семье произошел громкий скандал. Будучи пьяным, актер избил супругу.