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1 час назад

Башаров рассказал об отношениях с молодой актрисой

Ирина Лебедева

Марат Башаров публично заявил о романтических отношениях с актрисой Асей Борисовой. Борисова младше Башарова на 13 лет, она родом из Читы, снимается в сериалах, в основном, в эпизодах.

Башаров рассказал об отношениях с молодой актрисой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она, как оказалось, хорошо знакома с его первой супругой Елизаветой Круцко. Ася и Елизавета сидели рядом и дружески общались на спектакле «Нежданно-негаданно» в МХАТе имени Горького, где Башаров сыграл главную роль.

Худрук театра Эдуард Кехман отметил, что Башаров представил женщин как «бывшую и настоящую» девушек. Пара вместе уже год, но до последних дней Башаров скрывал свою подругу.

Об этом сообщает телеканал НТВ.

На этот спектакль Марат Башаров пригласил еще одну бывшую жену Елизавету Шевыркову. Правда, уже не в паре с Борисовой — Ася была на пресс-показе, а Елизавета — на премьере.

Актер воспитывает двоих детей. Дочь Амели ему родила первая жена Круцко. Супруги расстались из-за слухов об изменах Башарова. Позже артист женился на Екатерине Архаровой. Через полгода в семье произошел громкий скандал. Будучи пьяным, актер избил супругу.

Третьей женой Башарова стала Елизавета Шевыркова, в 2016 году у них родился сын Марсель. Однако спустя три года они развелись: история повторилась, артист снова стал поднимать руку на жену.

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