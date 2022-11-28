Отменившая российские концерты Валерия переметнулась за границу

Известная певица, уроженка Аткарска Саратовской области Валерия дала концерт за пределами России. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
В частности, исполнительница опубликовала видео из Дворца Республики в Минске, где она выступила 25 ноября с оркестром. Сразу после концерта Валерия вернулась в РФ.
Ранее певица Валерия заявила, что отменила все свои сольные концерты «до лучших времен» и выразила надежду, что весна 2023 год принесет «мир и покой». После этого исполнительница анонсировала свое выступление в Ташкенте, которое запланировано на середину декабря.