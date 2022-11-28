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7 минут назад

Отменившая российские концерты Валерия выступила за границей

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Известная певица, уроженка Аткарска Саратовской области Валерия дала концерт за пределами России. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Отменившая российские концерты Валерия переметнулась за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, исполнительница опубликовала видео из Дворца Республики в Минске, где она выступила 25 ноября с оркестром. Сразу после концерта Валерия вернулась в РФ.

Ранее певица Валерия заявила, что отменила все свои сольные концерты «до лучших времен» и выразила надежду, что весна 2023 год принесет «мир и покой». После этого исполнительница анонсировала свое выступление в Ташкенте, которое запланировано на середину декабря.

Шоу-бизнес,Миф,Валерия,
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