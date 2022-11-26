Борисова уверена, что ее бывшему мужу  полезно попасть в армию

Дана Борисова уверена, что тепличное воспитание и отсутствие опыта службы в армии отрицательно повлияли на ее бывшего супруга. По ее мнению, у него не развилась та составляющая характера, которая курирует такое качество, как ответственность.
«Я была бы счастлива, если бы ему пришла повестка. К сожалению, он не служил, воинской специальности у него нет, даже не было военной кафедры, потому что в свое время родители отправили его учиться в Англию. Считаю, что некоторым мужчинам просто необходимо хотя бы раз в жизни принять для себя ответственное решение», - возмущена телеведущая.
Дана долго воевала с экс-супругом за алименты на дочь. Бизнесмен, по ее словам, ворочает миллионами, а алименты на ребенка платит с официальной зарплаты в 26 тысяч рублей. Об этом информирует 5 Канал.
«В этом году доход фирмы, в которой он гендиректор и учредитель, даже возрос, оказывается. Это за год не 26 миллионов, как раньше, а 56 миллионов рублей. При этом справка о доходах не изменилась. У него официальная зарплата 26 тысяч рублей, он гол как сокол. И это стыдобень», - констатирует Борисова.
46-летняя российская телеведущая Дана Борисова в рамках беседы с изданием «Teleprogramma.pro» рассказала о том, что выиграла суд у бизнесмена Бориса Аксенова, бывшего супруга. Отмечается, что теперь мужчина будет ежемесячно выделять на содержание дочери Полины 60 тысяч рублей.