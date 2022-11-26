Борисова уверена, что ее бывшему мужу  полезно попасть в армию

«Я была бы счастлива, если бы ему пришла повестка. К сожалению, он не служил, воинской специальности у него нет, даже не было военной кафедры, потому что в свое время родители отправили его учиться в Англию. Считаю, что некоторым мужчинам просто необходимо хотя бы раз в жизни принять для себя ответственное решение», - возмущена телеведущая.