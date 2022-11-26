В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Борисова уверена, что ее бывшему мужу  полезно попасть в армию

Ирина Лебедева

Дана Борисова уверена, что тепличное воспитание и отсутствие опыта службы в армии отрицательно повлияли на ее бывшего супруга. По ее мнению, у него не развилась та составляющая характера, которая курирует такое качество, как ответственность.

Борисова уверена, что ее бывшему мужу полезно попасть в армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я была бы счастлива, если бы ему пришла повестка. К сожалению, он не служил, воинской специальности у него нет, даже не было военной кафедры, потому что в свое время родители отправили его учиться в Англию. Считаю, что некоторым мужчинам просто необходимо хотя бы раз в жизни принять для себя ответственное решение», - возмущена телеведущая.

Дана долго воевала с экс-супругом за алименты на дочь. Бизнесмен, по ее словам, ворочает миллионами, а алименты на ребенка платит с официальной зарплаты в 26 тысяч рублей. Об этом информирует 5 Канал.

«В этом году доход фирмы, в которой он гендиректор и учредитель, даже возрос, оказывается. Это за год не 26 миллионов, как раньше, а 56 миллионов рублей. При этом справка о доходах не изменилась. У него официальная зарплата 26 тысяч рублей, он гол как сокол. И это стыдобень», - констатирует Борисова.

46-летняя российская телеведущая Дана Борисова в рамках беседы с изданием «Teleprogramma.pro» рассказала о том, что выиграла суд у бизнесмена Бориса Аксенова, бывшего супруга. Отмечается, что теперь мужчина будет ежемесячно выделять на содержание дочери Полины 60 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители