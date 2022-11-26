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28 минут назад

Пригожин высказался о латвийской награде Хаматовой

Ирина Лебедева

Чулпан Хаматова была удостоена премии «Актриса года» в Латвии за игру в моноспектакле Нового Рижского театра. Эта постановка, где Чулпан сменяет один за другим несколько образов, была одной из первых работ актрисы в Латвии.

Пригожин высказался о латвийской награде Хаматовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иосиф Пригожин прохладно отнесся к награждению уехавшей из страны Хаматовой. Он объяснил журналистам 5 Канала, что это событие вызывает только сожаление.

«Жалко, что сердечная, духовная составляющая граничит с глупостью, понимаете? Я считаю, что самое лучшее место для нее — это страна, в которой она состоялась и стала большой звездой».

Он уверен, что артистка рано или поздно должна извиниться перед россиянами. Ведь несправедливо обвинять людей, которые выросли на ее творчестве и стали ее поклонниками.

«Мы нигде никому не нужны, это надо просто усвоить. Там, где родился, там и пригодился. В гостях хорошо, а дома лучше», - резюмировал продюсер.

Критик Павел Рудченко заявил, что актриса Чулпан Хаматова получила признание и награды в Прибалтике только благодаря ее антироссийским высказываниям. Эксперт отметил, что подобным образом латыши отметили ее политические взгляды.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Иосиф Пригожин,
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