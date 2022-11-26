Сафронов: «Вероятно, Говорухина оставила сигарету непотушенной»

Никас Сафронов был близким другом Станислава Говорухина много лет. Художник считает, что в истории с пожаром, где погибла вдова Говорухина, Галина, нет никакой криминальной составляющей. Женщина курила и. видимо, уснула с непотушенной сигаретой, уверен он. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».
«Галя обожала Славочку: после его ухода она потеряла смысл жизни. При жизни Славы мы были очень дружны. А после его смерти все изменилось. Я звонил Гале и каждый раз понимал, что ей трудно общаться Я не думаю, что Галя в последнее время сильно дорожила своей жизнью. Именно поэтому я не рассматриваю версии, что был криминал или умышленный поджог.
Во всем, конечно, разберутся следователи. Но я больше склоняюсь к версии, что произошла бытовая случайность. Галя курила. Вероятно, она оставила сигарету непотушенной и уснула», - поделился своими размышлениями художник.
Дом, в котором произошла трагедия, в кинокругах уже прозвали «проклятым». Три года назад вдова уже получала там ожог, из-за которого ей пришлось обращаться к медикам. Врачи рекомендовали Говорухиной лечь в клинику, но она отказалась. И позже ожог дал аллергическую реакцию, поэтому лечение было долгим. Нынешний пожар стало роковым.