Сафронов: «Вероятно, Говорухина оставила сигарету непотушенной»

«Галя обожала Славочку: после его ухода она потеряла смысл жизни. При жизни Славы мы были очень дружны. А после его смерти все изменилось. Я звонил Гале и каждый раз понимал, что ей трудно общаться Я не думаю, что Галя в последнее время сильно дорожила своей жизнью. Именно поэтому я не рассматриваю версии, что был криминал или умышленный поджог.