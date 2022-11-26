Стал известен доход сына Плющенко и Рудковской

Саша, сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, известный публике под «домашним» псевдонимом Гном Гномыч, уже не первый год зарабатывает несравнимо больше среднего россиянина. А именно – по данным «Комсомольской Правды», - более 12 миллионов рублей в год.

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Основной доход юного фигуриста - от участия в ледовых шоу Евгения Плющенко. Также у него есть крупные рекламные контракты и прибыль от соцсетей, где у Гнома Гномыча 1,5 млн подписчиков.

А недавно Яна Рудковская сообщила, что семья подняла ценник на съемочный день Саши.

«Раньше съемочный день Гном Гномыча стоил 250 тысяч рублей, а сейчас мы подняли сумму до 500 тысяч», - сказала она журналистам.

Как пишет «КП», деньги поступают на счет Плющенко-младшего с которого он оплачивает себе няню, водителя и охранника. Оставшиеся средства откладываются на будущее.