В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
30 минут назад

Обнародован доход 9-летнего сына Плющенко и Рудковской

Ирина Лебедева

Саша, сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, известный публике под «домашним» псевдонимом Гном Гномыч, уже не первый год зарабатывает несравнимо больше среднего россиянина. А именно – по данным «Комсомольской Правды», - более 12 миллионов рублей в год.

Стал известен доход сына Плющенко и Рудковской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основной доход юного фигуриста - от участия в ледовых шоу Евгения Плющенко. Также у него есть крупные рекламные контракты и прибыль от соцсетей, где у Гнома Гномыча 1,5 млн подписчиков.

А недавно Яна Рудковская сообщила, что семья подняла ценник на съемочный день Саши.

«Раньше съемочный день Гном Гномыча стоил 250 тысяч рублей, а сейчас мы подняли сумму до 500 тысяч», - сказала она журналистам.

Как пишет «КП», деньги поступают на счет Плющенко-младшего с которого он оплачивает себе няню, водителя и охранника. Оставшиеся средства откладываются на будущее.

Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко поженились в 2009 году. Пара состоит в браке уже 15 лет. Многие звезды шоу-бизнеса, а также поклонники пары считают супругов примером идеального союза.

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители