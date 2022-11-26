«Приступ безвкусия»: Шукшина раскритиковала «Самоиронию судьбы»

«Вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоубизе: Киркоров — «Жар-птица» — теперь в роли Ипполита из «Иронии судьбы». Вообще даже удивительно, что не в роли Нади... «Фили» и другие «хрюши» в полном составе. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!», - заявила актриса.