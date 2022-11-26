«Приступ безвкусия»: Шукшина раскритиковала «Самоиронию судьбы»

Мария Шукшина выступила с резкой критикой новогоднего фильма телеканала ТНТ «Самоирония судьбы». Новогодняя картина выстроена по мотивам легендарной комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщают 7days.ru .
Премьера ремейка состоится 31 декабря. В фильме занята целая плеяда звезд отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Сергей Жуков, Павел Воля, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, , Клава Кока, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Алсу, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, и многие другие.
Но больше всего Шукшину возмутил Филипп Бедросович, который сыграл Ипполита.
«Вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоубизе: Киркоров — «Жар-птица» — теперь в роли Ипполита из «Иронии судьбы». Вообще даже удивительно, что не в роли Нади... «Фили» и другие «хрюши» в полном составе. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!», - заявила актриса.
Актриса Яна Поплавская также высказала свое мнение о новогоднем шоу канала ТНТ «Самоирония судьбы», съемки которого начались в середине ноября. Женщина возмутилась, что в главных ролях будут: Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов.
Знаменитость в пух и прах разнесла проект. По ее мнению, глупо было переснимать легендарный фильм Эльдара Рязанова. Поплавская также сомневается в актерских способностях артистов, которые участвуют в съемках.