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1 час назад

«Приступ безвкусия»: Шукшина раскритиковала «Самоиронию судьбы»

Ирина Лебедева

Мария Шукшина выступила с резкой критикой новогоднего фильма телеканала ТНТ «Самоирония судьбы». Новогодняя картина выстроена по мотивам легендарной комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сообщают 7days.ru .

«Приступ безвкусия»: Шукшина раскритиковала «Самоиронию судьбы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьера ремейка состоится 31 декабря. В фильме занята целая плеяда звезд отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Сергей Жуков, Павел Воля, Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, , Клава Кока, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Алсу, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, и многие другие.

Но больше всего Шукшину возмутил Филипп Бедросович, который сыграл Ипполита.

«Вот еще один назревающий приступ безвкусия и отсутствия идей в шоубизе: Киркоров — «Жар-птица» — теперь в роли Ипполита из «Иронии судьбы». Вообще даже удивительно, что не в роли Нади... «Фили» и другие «хрюши» в полном составе. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!», - заявила актриса.

Актриса Яна Поплавская также высказала свое мнение о новогоднем шоу канала ТНТ «Самоирония судьбы», съемки которого начались в середине ноября. Женщина возмутилась, что в главных ролях будут: Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов.

Знаменитость в пух и прах разнесла проект. По ее мнению, глупо было переснимать легендарный фильм Эльдара Рязанова. Поплавская также сомневается в актерских способностях артистов, которые участвуют в съемках.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Марина Кравец,Тимур Батрутдинов,Яна Поплавская,Гарик Мартиросян,Михаил Галустян,Мария Шукшина,Павел Воля,Ляйсан Утяшева,Сергей Жуков,Ольга Картункова,Ольга Бузова,Марина Федункив,Ольга Серябкина,Анна Хилькевич,Филипп Киркоров,Эльдар Рязанов,
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