Судец призналась, что посещала клуб анонимных алкоголиков

Бывшая ведущая программы «Время» и передачи «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Судец в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» призналась, что ее третий супруг, Михаил Мирошников, которого она очень любила, страдал хроническим алкоголизмом.
Она пыталась лечить мужа. Вместе с Михаилом они посещали собрания клуба «анонимных алкоголиков», - рассказывает «Комсомольская Правда».
«Они-то анонимные, а мы-то не анонимные, особенно я со своим лицом», - рассказала экс-телеведущая.
Борьбу с зависимостью Михаила Татьяна проиграла. Тогда она начала пить вместе с мужем – по ее словам, чтобы ему доставалось меньше. Мирошников пил и становился агрессивным.
«Миша на меня впервые замахнулся в пьяном виде, и вот тут я сказала, что все. Он не ударил меня — он только замахнулся. Вот тут я сказала: «Все, больше я с тобой жить не буду». Он, конечно, и переживал, и старался, но он не бросил пить. Но я за него боролась. Просто потом я поняла, что я с ним вместе погибну», - объяснила Судец.
Татьяна очень любила мужа и после ухода от него предпочла жить одна. Мирошников умер в 49 лет, через год после развода.
Ранее Татьяна Судец заявила, что из-за пристрастия к азартным играм проиграла в казино квартиру и 14 машин. Об этом она рассказала в эфире телепрограммы «МАЛАХОВ». Судец рассказала о том, что к гемблингу ее подтолкнула потеря сына – в 1992 году 24-летнего парня убили и закопали в лесу. После этой трагедии она начала посещать казино.