В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
6 минут назад

Судец призналась, что посещала клуб анонимных алкоголиков

Ирина Лебедева

Бывшая ведущая программы «Время» и передачи «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Судец в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» призналась, что ее третий супруг, Михаил Мирошников, которого она очень любила, страдал хроническим алкоголизмом.

Судец призналась, что посещала клуб анонимных алкоголиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она пыталась лечить мужа. Вместе с Михаилом они посещали собрания клуба «анонимных алкоголиков», - рассказывает «Комсомольская Правда».

«Они-то анонимные, а мы-то не анонимные, особенно я со своим лицом», - рассказала экс-телеведущая.

Борьбу с зависимостью Михаила Татьяна проиграла. Тогда она начала пить вместе с мужем – по ее словам, чтобы ему доставалось меньше. Мирошников пил и становился агрессивным.

«Миша на меня впервые замахнулся в пьяном виде, и вот тут я сказала, что все. Он не ударил меня — он только замахнулся. Вот тут я сказала: «Все, больше я с тобой жить не буду». Он, конечно, и переживал, и старался, но он не бросил пить. Но я за него боролась. Просто потом я поняла, что я с ним вместе погибну», - объяснила Судец.

Татьяна очень любила мужа и после ухода от него предпочла жить одна. Мирошников умер в 49 лет, через год после развода.

Ранее Татьяна Судец заявила, что из-за пристрастия к азартным играм проиграла в казино квартиру и 14 машин. Об этом она рассказала в эфире телепрограммы «МАЛАХОВ». Судец рассказала о том, что к гемблингу ее подтолкнула потеря сына – в 1992 году 24-летнего парня убили и закопали в лесу. После этой трагедии она начала посещать казино.

Шоу-бизнес,Михаил Мирошников,Татьяна Судец,Борис Корчевников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители