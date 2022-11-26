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28 минут назад

Крутой рассказал, кто вернул его к жизни после тяжелых операций

Ирина Лебедева

Композитор Игорь Крутой публично обратился со словами благодарности к своей супруге Ольге Крутой, которая его «вернула к жизни» в трудные времена, и поздравил ее с днем рождения. Пара состоит в браке уже 27 лет. Несколько лет назад Крутой серьезно заболел, но, в итоге смог победить недуг. Об этом пишет gazeta.ru.

Крутой рассказал, кто вернул его к жизни после тяжелых операций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня день рождения Олюшки Крутой — моей любимый жены, хранительницы семейного очага и просто очень красивой женщины, повлиявшей и на меня, и на мои мировоззрения, и на мою музыку. Женщины, выходившую меня после двух тяжелейших операций и вернувшую меня к жизни», — написал в микроблоге композитор.

Крутой признался, что когда-то влюбился в Ольгу с первого взгляда. Девушка сразила его своей красотой.

«Когда я увидел Ольгу, первая мысль была: «Господи, бывает же такие красивые женщины», - вспомнил он.

Игорь Крутой ещё в начале 2000-х годов перенес операцию на поджелудочной железе. Напомним, тогда операция прошла не лучшим образом. После нее композитов сильно похудел, с трудом двигался Сам он после этого рассказывал, что старается вести здоровый образ жизни и тщательно следит за своим питанием.

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