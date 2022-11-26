Крутой рассказал, кто вернул его к жизни после тяжелых операций

Композитор Игорь Крутой публично обратился со словами благодарности к своей супруге Ольге Крутой, которая его «вернула к жизни» в трудные времена, и поздравил ее с днем рождения. Пара состоит в браке уже 27 лет. Несколько лет назад Крутой серьезно заболел, но, в итоге смог победить недуг. Об этом пишет gazeta.ru.