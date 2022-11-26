Салтыкова показала фигуру в бикини

Российская певица Ирина Салтыкова продемонстрировала стройное тело в купальнике. Снимок, на котором 56-летняя звезда в бикини нежно-розового цвета нежится в бассейне, вызвал шквал одобрительных комментариев. Об этом рассказывает gazeta.ru.

«И все-таки вы продали душу дьяволу! Ну, нереальная фигура», «Ну, нельзя же быть такой бессовестно красивой?», «Богиня вечной молодости», — рассыпались в комплиментах поклонники.

В декабре 2021 года Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости без пластики и косметологии. Знаменитость призналась, что не курит и не употребляет алкоголь на постоянной основе, так как они негативно сказываются на внешности. По мнению исполнительницы, во многом на внешний вид также влияет генетика.