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28 минут назад

Салтыкова показала фигуру в бикини

Ирина Лебедева

Российская певица Ирина Салтыкова продемонстрировала стройное тело в купальнике. Снимок, на котором 56-летняя звезда в бикини нежно-розового цвета нежится в бассейне, вызвал шквал одобрительных комментариев. Об этом рассказывает gazeta.ru.

Салтыкова показала фигуру в бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости
**Instagram (организация запрещена в России) – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

«Без фотошопа», — подписала фотографию Салтыкова. Лицо певицы на снимке закрыто рукой.

«И все-таки вы продали душу дьяволу! Ну, нереальная фигура», «Ну, нельзя же быть такой бессовестно красивой?», «Богиня вечной молодости», — рассыпались в комплиментах поклонники.

В декабре 2021 года Ирина Салтыкова раскрыла секрет молодости без пластики и косметологии. Знаменитость призналась, что не курит и не употребляет алкоголь на постоянной основе, так как они негативно сказываются на внешности. По мнению исполнительницы, во многом на внешний вид также влияет генетика.

Шоу-бизнес,Ирина Салтыкова,Роскомнадзор,
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