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1 час назад

Штурм сообщила, что выбирает свадебное платье

Ирина Лебедева

Наталья Штурм недавно похвасталась, что она теперь невеста. Певица приняла предложение, сделанное ей ее давним другом бизнесменом, ювелиров по имени Альберт (фамилию будущего мужа она не озвучивала).

Штурм сообщила, что выбирает свадебное платье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На днях в микроблоге Наталья демонстрировала подписчикам помолвочное кольцо с редким драгоценным камнем.

Бизнесмен уже не первый раз звал 56-летнюю российскую певицу под венец. Но ветреная Наталья отменила планировавшееся бракосочетание, потому что увлеклась ирландским музыкантом Дереком Глисоном и уехала к нему. Но увлечение прошло, и звезда вернулась к своему старому другу, - пишет gazeta.ru.

Теперь Штурм улетела в Дубай, чтобы там подобрать себе платье для предстоящего торжества.

«Приятные хлопоты, шоппинг. Прилетела в Дубай выбирать свадебное платье», — написала артистка в микроблоге.

Певица Наталья Штурм решила посчитать, сколько вложила и продолжает вкладывать в свою внешность: звезда перечислила необходимые процедуры и их стоимость. Сумма оказалась изрядной и равна стоимости квартиры в регионе.

Шоу-бизнес,Наталья Штурм,
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