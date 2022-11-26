Утяшева вновь высказалась о разводе с Волей

«Знаю, некоторые пытаются на „разводить“… Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала… К счастью, в обратную сторону тоже работает. Читайте по губам: у нас все хорошо!» —объяснила Утяшева.