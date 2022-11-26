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6 минут назад

Утяшева вновь высказалась о разводе с Волей

Ирина Лебедева

Известная российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля поженились в 2012 году. За прошедшие годы у них родились сын Роберт и дочь София. Брак их считается крепким и счастливым, однако хейтерам все чудятся тайные скандалы и разлад в звездной семье.

Утяшева вновь высказалась о разводе с Волей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Время от временим поток негатива достигает такой высокой концентрации, что Ляйсан вновь и вновь приходится успокаивать поклонников. Об этом пишут 7days.ru.

«Знаю, некоторые пытаются на „разводить“… Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала… К счастью, в обратную сторону тоже работает. Читайте по губам: у нас все хорошо!» —объяснила Утяшева.

Ляйсан Утяшева всегда говорит о том, что супруг для нее важный человек в жизни и главный советчик.

«В моей жизни есть человек, от которого я очень зависима, и эта зависимость мне страшно нравится. Речь о моем муже».

Шоу-бизнес,Павел Воля,Ляйсан Утяшева,
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