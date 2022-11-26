Утяшева вновь высказалась о разводе с Волей

Известная российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля поженились в 2012 году. За прошедшие годы у них родились сын Роберт и дочь София. Брак их считается крепким и счастливым, однако хейтерам все чудятся тайные скандалы и разлад в звездной семье.
Время от временим поток негатива достигает такой высокой концентрации, что Ляйсан вновь и вновь приходится успокаивать поклонников. Об этом пишут 7days.ru.
«Знаю, некоторые пытаются на „разводить“… Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала… К счастью, в обратную сторону тоже работает. Читайте по губам: у нас все хорошо!» —объяснила Утяшева.
Ляйсан Утяшева всегда говорит о том, что супруг для нее важный человек в жизни и главный советчик.
«В моей жизни есть человек, от которого я очень зависима, и эта зависимость мне страшно нравится. Речь о моем муже».