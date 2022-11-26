Милонов предложил певице Славе «всыпать» оскандалившейся дочери

Дочь певицы Славы Александра Морозова с подругами недавно так повеселилась в одном из подмосковных отелей, что, как минимум, был разбит телевизор. Администрация гостиницы выставила девушке счет на 84 тысячи рублей. Депутат Госдумы, Виталий Милонов в беседе с PROZVEZD возмутился таким поведением наследницы звезды.
«Такого быть не должно. 84 тысячи – это, конечно, не много, но и не мало… Если бы кто-то из моих детей такое учудил, я бы отнял у него телефон и ликвидировал его аккаунты в соцсетях на месяц-другой. Чтобы не было площадки, на которой человек мог бы хвастаться такими поступками. Но ни в коем случае, не использовал бы современные либеральные методы, сказав, что это ее самовыражение и надо ее поддержать. Надо, конечно, всыпать хорошо, чтобы по пятой точке получила так, что мама не горюй! Конечно, не унижая человеческое достоинство, но наказать обязательно надо», - высказался народный избранник.
Сама же девушка не особенно переживает из-за случившегося.
«Наш девичник пошел немного не по плану. Но я уважаю эту вечеринку за то, что вызвали и пожарных, и полицию. Русский стиль…», - пошутила Александра.
Гуляла Морозова накануне свадьбы. На днях дочь певицы и сама начинающая вокалистка вышла замуж.
«Я готова строить свою семью. Считаю, что всегда можно успеть сделать карьеру, а работу отлично совмещать с бытом. Лично мне в детстве хватало внимания мамы. И это несмотря на то, что тогда у нее было очень много работы. Сестре сейчас, думаю, достается внимания побольше (смеется). Считаю себя семейным человеком, но если буду сидеть дома и ничего не делать, то сойду с ума», - рассказала Александра.