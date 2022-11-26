Милонов предложил певице Славе «всыпать» оскандалившейся дочери

«Такого быть не должно. 84 тысячи – это, конечно, не много, но и не мало… Если бы кто-то из моих детей такое учудил, я бы отнял у него телефон и ликвидировал его аккаунты в соцсетях на месяц-другой. Чтобы не было площадки, на которой человек мог бы хвастаться такими поступками. Но ни в коем случае, не использовал бы современные либеральные методы, сказав, что это ее самовыражение и надо ее поддержать. Надо, конечно, всыпать хорошо, чтобы по пятой точке получила так, что мама не горюй! Конечно, не унижая человеческое достоинство, но наказать обязательно надо», - высказался народный избранник.