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1 час назад

Садальский осудил поведение соседей погибшей вдовы Говорухина

Ирина Лебедева

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский возмущен тем, что соседи вдовы режиссера Станислава Говорухина Галине после ее смерти стали распускать сплетни о покойной, обвиняя ее , в частности. в злоупотреблении алкоголем.

Садальский осудил поведение соседей погибшей вдовы Говорухина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер обратил внимает публики, что Галина Говорухина, погибшая при пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро в Новой Москве, прожила со знаменитым супругом 50 лет, - информирует ФАН.

«Уже соседи по даче стали комментировать и говорить гадости про новопреставленную. Каждый переживает ровно столько, сколько чувствует боль сам, тем более никто не вправе указывать, осуждать или пытаться прекратить ее страдания», — написал Садальский в Телеграм -канале.

Пожар начался в мансарде дома. Вспыхнули личные вещи и мебель, всего огонь охватил примерно 100 квадратных метров. Тело Галины Борисовны было обнаружено внутри коттеджа.

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