Садальский осудил поведение соседей погибшей вдовы Говорухина

«Уже соседи по даче стали комментировать и говорить гадости про новопреставленную. Каждый переживает ровно столько, сколько чувствует боль сам, тем более никто не вправе указывать, осуждать или пытаться прекратить ее страдания», — написал Садальский в Телеграм -канале.