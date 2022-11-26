Садальский осудил поведение соседей погибшей вдовы Говорухина

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский возмущен тем, что соседи вдовы режиссера Станислава Говорухина Галине после ее смерти стали распускать сплетни о покойной, обвиняя ее , в частности. в злоупотреблении алкоголем.
Актер обратил внимает публики, что Галина Говорухина, погибшая при пожаре в коттеджном поселке Лесное Озеро в Новой Москве, прожила со знаменитым супругом 50 лет, - информирует ФАН.
«Уже соседи по даче стали комментировать и говорить гадости про новопреставленную. Каждый переживает ровно столько, сколько чувствует боль сам, тем более никто не вправе указывать, осуждать или пытаться прекратить ее страдания», — написал Садальский в Телеграм -канале.
Пожар начался в мансарде дома. Вспыхнули личные вещи и мебель, всего огонь охватил примерно 100 квадратных метров. Тело Галины Борисовны было обнаружено внутри коттеджа.