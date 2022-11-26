Продюсер озвучил перспективы Пугачевой после возвращения в Россию

Продюсер Павел Рудченко предполагает, что после отъезда Аллы Борисовны из России и ее высказываний по поводу ситуации в стране, выход певицы на большие сцены вряд ли состоится. А поскольку ее предполагаемое появление в Москве ожидается в канун Нового года, то, по мнению Рудченко, Примадонна едет на заработки.
Тем не менее, звезду такого уровня будут ждать на частных концертах. Об этом Павел рассказал журналистам портала blitz.plus.
«Если она вернется, то только на частные концерты, потому что люди, заказывающие звезд, не особо занимают ту или иную позицию. Я не удивлюсь, что Аллу Борисовну будут приглашать на частные корпоративы», — сказал продюсер.
Но пока еще Пугачева находится в Израиле. Примадонна блистала вместе с мужем Максимом Галкиным* на спектакле в Тель-Авиве. В зале супругов встречали восторженными овациями, и даже включали знаменитый хит Пугачевой «Миллион алых роз».
*признан иноагентом на территории РФ.