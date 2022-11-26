Продюсер озвучил перспективы Пугачевой после возвращения в Россию

Продюсер Павел Рудченко предполагает, что после отъезда Аллы Борисовны из России и ее высказываний по поводу ситуации в стране, выход певицы на большие сцены вряд ли состоится. А поскольку ее предполагаемое появление в Москве ожидается в канун Нового года, то, по мнению Рудченко, Примадонна едет на заработки.