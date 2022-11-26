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9 минут назад

Корпоратив по цене квартиры. Стало известно, сколько стоит пригласить Макаревича* на Новый год

Секрет Фирмы

Группа «Машина времени» и её лидер Андрей Макаревич* (признан в России иностранным агентом) не отказываются от новогодних корпоративов. Однако пригласить на праздник рок-коллектив сможет позволить себе далеко не каждый. По данным Telegram-канала Shot, за одну минуту на сцене музыканты возьмут с вас 200 000 рублей.

Стало известно, сколько стоит пригласить Макаревича* на Новый год
Фото: putnik/commons.wikimedia.orgputnik/commons.wikimedia.org

Макаревич, не согласный с действиями России по отношению к Украине, уехал в Израиль. Однако, как выяснили журналисты, ради корпоратива он готов прилететь, если не в РФ, то в бывшие союзные республики точно.

Заказчику, правда, придётся оплатить перелёт и проживание всей команды, а это 15 человек. Причём четверо должны лететь бизнес-классом. А поселить в пятизвёздочном отеле придётся уже всех.

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Эти траты не входят собственно в гонорар артистов. В зависимости от даты за концерт продолжительностью 45–50 минут нужно будет выложить не меньше 9 млн рублей.

Однако услышать живьём легендарный хит «Поворот» в исполнении Макаревича не получится даже у тех, кто найдёт такие деньги. Артист не согласен больше петь его ни за какие гонорары.

Макаревича включили в список иностранных агентов 2 сентября. Музыкант отреагировал на это иронично. Он выразил надежду, что ему «скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят».

Артист попытался оспорить этот статус. Однако ему это не удалось. 25 ноября суд отклонил соответствующий иск к Минюсту.

Как оказалось, лидер «Машины времени» стал первым, кого включили в список иноагентов не за иностранное финансирование, а из-за иностранного влияния. Таковым российские власти посчитали интервью Макаревича зарубежным журналистам, которые якобы «предоставили ему площадку для распространения мнения», уточнил его адвокат.

* Признан в России физическим лицом –– иностранным агентом.

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