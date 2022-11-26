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1 час назад

Дана Борисова призвала экс-супруга подумать о защите Родины

Вечерняя Москва

Телеведущая Дана Борисова уже на протяжении нескольких лет конфликтует с бывшим мужем, бизнесменом Максимом Аксеновым. В настоящее время мужчина не спешит возобновлять общение с их общей дочерью Полиной.

Дана Борисова призвала экс-супруга подумать о защите Родины
Фото: Youtube / SuperYoutube / Super

По словам Борисовой, девочка мечтает увидеть отца, однако он держится в стороне от ребенка и не желает с ней встретиться.

— Мы живем в соседних домах, но не виделись с марта. Дочь звонит — он кидает трубку. Полина как-то набрала с телефона подружки, он трубку взял, и тут же, когда услышал ее голос, сказал, что он занят, на совещании. Ну, побудь ты уже со своим ребенком! Побудь хотя бы отцом, — заявил телеведущая.

По ее мнению, Аксенову стоило бы задуматься о защите Родины, но скорее всего его не примут в армейские ряды. Кроме того, некоторым мужчинам необходимо хотя бы раз в жизни взять на себя ответственное решение, пишет StarHit.

До этого Дана Борисова дала откровенное интервью одному из каналов на YouTube, где раскрыла истинную причину своего долгого одиночества. Знаменитость подчеркнула, что на данный момент не нуждается в создании семьи.

Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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