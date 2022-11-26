Дана Борисова призвала экс-супруга подумать о защите Родины

— Мы живем в соседних домах, но не виделись с марта. Дочь звонит — он кидает трубку. Полина как-то набрала с телефона подружки, он трубку взял, и тут же, когда услышал ее голос, сказал, что он занят, на совещании. Ну, побудь ты уже со своим ребенком! Побудь хотя бы отцом, — заявил телеведущая.