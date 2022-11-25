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26 минут назад

Дженнифер Лопес анонсировала новый музыкальный альбом

Lenta.ru

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выход первого с 2014 года музыкального альбома.

Дженнифер Лопес анонсировала новый альбом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка сообщила эту новость в день 20-й годовщины релиза ее третьей студийной пластинки This Is Me… Then, посвященной нынешнему супругу Бену Аффлеку. Певица опубликовала видео, на котором предстала в образе себя в 2002 году.

Новый альбом, получивший название This Is Me… Now, выйдет в 2023 году. В описании к публикации Лопес добавила названия 13 композиций, которые войдут в пластинку.

Ранее исполнительница удалила все фотографии из своего личного аккаунта в социальной сети и перестала выходить на связь с фанатами. Тогда многие поклонники предположили, что Лопес готовит важное объявление, а также отметили, что оно может быть связано с годовщиной пластинки This Is Me… Then.

Последний студийный альбом Лопес под названием A.K.A. был выпущен в 2014 году.

В конце октября стало известно, что Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights. Позже его назвали самой продаваемой пластинкой 2022 года.

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