«Теперь Little Big — это два человека»: Прусикин заявил о роспуске группы

Лидер российской группы Little Big Илья Прусикин выступил с важным заявлением, в котором говорится о серьезных изменениях в музыкальном коллективе.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Из-за отъезда из России Прусикина и участницы группы Софьи Таюрской Little Big больше не сможет выступать в полном составе.

— Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа Little Big это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская, — сообщается на официальной странице коллектива.

В свою очередь остальные члены музыкального объединения, а именно Сергей Макаров и Антон Лиссов, принимать участие в деятельности группы не будут.

До этого сообщалось, что группа Little Big была вынуждена отменить концерты в польских городах.