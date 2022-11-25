В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

«Теперь Little Big — это два человека»: Илья Прусикин заявил о роспуске группы

Вечерняя Москваиещё 5

Лидер российской группы Little Big Илья Прусикин выступил с важным заявлением, в котором говорится о серьезных изменениях в музыкальном коллективе.

«Теперь Little Big — это два человека»: Прусикин заявил о роспуске группы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Из-за отъезда из России Прусикина и участницы группы Софьи Таюрской Little Big больше не сможет выступать в полном составе.

— Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа Little Big это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская, — сообщается на официальной странице коллектива.

В свою очередь остальные члены музыкального объединения, а именно Сергей Макаров и Антон Лиссов, принимать участие в деятельности группы не будут.

До этого сообщалось, что группа Little Big была вынуждена отменить концерты в польских городах.

По словам артистов, они вместе с промоутерами и «польскими друзьями» приложили все усилия для того, чтобы их выступления прошли в Кракове и Катовице. Однако теперь вынуждены отменить мероприятия в связи с «политическим давлением». Музыканты выразили надежду, что польские поклонники смогут побывать на их концертах позже.

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,Сергей Макаров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители