Экс-ведущая "Спокойной ночи, малыши!" Судец рассказала об избиениях мужа

«Миша на меня впервые замахнулся в пьяном виде, и вот тут я сказала, что все. Он не ударил меня — он только замахнулся. Вот тут я сказала: «Все, больше я с тобой жить не буду». Он, конечно, и переживал, и старался, но он не бросил пить. Но я за него боролась. Просто потом я поняла, что я с ним вместе погибну», — рассказала ведущая.