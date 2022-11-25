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30 минут назад

Экс-ведущая "Спокойной ночи, малыши!" Судец рассказала, как на нее поднимал руку бывший муж-алкоголик

Газета.Ru

Диктор и телеведущая Татьяна Судец призналась, что ее третий муж Михаил Мирошников страдал хроническим алкоголизмом. Об этом она рассказала в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Экс-ведущая "Спокойной ночи, малыши!" Судец рассказала об избиениях мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судец призналась, что пыталась бороться с зависимостью супруга, но «проиграла». По словам артистки, она тоже выпивала с мужем, но ее организм не воспринимал алкоголь. Ведущая старалась лечить возлюбленного. Вместе с супругом ведущая посещала клуб «Анонимных алкоголиков». «Они-то анонимные, а мы-то не анонимные, особенно я со своим лицом», — поделилась диктор. Она отметила, что из-за этого пошел слух, что она много пьет.

Судец добавила, что Мирошников поднимал на нее руку, когда уходил в запой.

«Миша на меня впервые замахнулся в пьяном виде, и вот тут я сказала, что все. Он не ударил меня — он только замахнулся. Вот тут я сказала: «Все, больше я с тобой жить не буду». Он, конечно, и переживал, и старался, но он не бросил пить. Но я за него боролась. Просто потом я поняла, что я с ним вместе погибну», — рассказала ведущая.

По словам артистки, третий муж умер во сне.

Шоу-бизнес,Михаил Мирошников,Татьяна Судец,
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