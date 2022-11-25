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40 минут назад

В эфир вернется шоу "Мужское/Женское"

Газета.Ru

Ток-шоу «Мужское/Женское» вернется в эфир Первого канала 28 ноября, сообщает aif.ru.

Ток-шоу «Мужское/Женское» возвращается на экраны
Фото: Первый каналПервый канал

Ведущие передачи — Юлия Барановская и Александр Гордон. В первых выпусках расскажут историю женщины из Челябинской области, у которой экс-супруг похитил дочь. Ведущие и эксперты также раскроют новые мошеннические схемы и объяснят, как бороться со злоумышленниками.

Также героями передачи станет многодетная семья из Нижегородской области, которая долгое время решает конфликт с местными чиновниками.

2 декабря в студию передачи придет мужчина из Череповца. Всю свою жизнь он провел в детдоме, но после того, как встретил своих родственников, сомневается, что они настоящие.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Александр Гордон,Первый канал,
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