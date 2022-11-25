Ток-шоу «Мужское/Женское» возвращается на экраны

Ток-шоу «Мужское/Женское» вернется в эфир Первого канала 28 ноября, сообщает aif.ru.
Ведущие передачи — Юлия Барановская и Александр Гордон. В первых выпусках расскажут историю женщины из Челябинской области, у которой экс-супруг похитил дочь. Ведущие и эксперты также раскроют новые мошеннические схемы и объяснят, как бороться со злоумышленниками.
Также героями передачи станет многодетная семья из Нижегородской области, которая долгое время решает конфликт с местными чиновниками.
2 декабря в студию передачи придет мужчина из Череповца. Всю свою жизнь он провел в детдоме, но после того, как встретил своих родственников, сомневается, что они настоящие.