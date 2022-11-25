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35 минут назад

Раскрыта причина попадания Макаревича в список иноагентов

Никита Бородкин

Музыкант Андрей Макаревич попал в список иностранных агентов из-за высказываний в иностранных СМИ, в том числе и в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан иноагентом и внесен в список лиц, которые причастны к терроризму и экстремизму). Об этом заявил адвокат певца Александр Передрук, пишет РБК.

Раскрыта причина попадания Макаревича в список иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 ноября Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера группы «Машины времени», который хотел оспорить признание его иноагентом.

«Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО. Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием" — якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», — отметил Авдокат.

Интервью Макаревича Гордону также расценили как «иностранное влияние», хотя оно появилось до того, как украинский журналист попал в реестр иноагентов. Передрук отметил, что в Минюсте также не смогли объяснить, в чем именно выражалось влияние.

Напомним, что еще до начала спецоперации на Украине Макаревич переехал жить в Израиль вместе со своей супругой. После 24 февраля он начал критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России.

Шоу-бизнес,Дмитрий Гордон,Андрей Макаревич,
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