Раскрыта причина попадания Макаревича в список иноагентов

Музыкант Андрей Макаревич попал в список иностранных агентов из-за высказываний в иностранных СМИ, в том числе и в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан иноагентом и внесен в список лиц, которые причастны к терроризму и экстремизму). Об этом заявил адвокат певца Александр Передрук, пишет РБК.

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25 ноября Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера группы «Машины времени», который хотел оспорить признание его иноагентом.

«Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО. Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием" — якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», — отметил Авдокат.

Интервью Макаревича Гордону также расценили как «иностранное влияние», хотя оно появилось до того, как украинский журналист попал в реестр иноагентов. Передрук отметил, что в Минюсте также не смогли объяснить, в чем именно выражалось влияние.