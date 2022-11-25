Раскрыта причина попадания Макаревича в список иноагентов

Музыкант Андрей Макаревич попал в список иностранных агентов из-за высказываний в иностранных СМИ, в том числе и в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан иноагентом и внесен в список лиц, которые причастны к терроризму и экстремизму). Об этом заявил адвокат певца Александр Передрук, пишет РБК.
25 ноября Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск лидера группы «Машины времени», который хотел оспорить признание его иноагентом.
«Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО. Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием" — якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения», — отметил Авдокат.
Интервью Макаревича Гордону также расценили как «иностранное влияние», хотя оно появилось до того, как украинский журналист попал в реестр иноагентов. Передрук отметил, что в Минюсте также не смогли объяснить, в чем именно выражалось влияние.
Напомним, что еще до начала спецоперации на Украине Макаревич переехал жить в Израиль вместе со своей супругой. После 24 февраля он начал критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России.