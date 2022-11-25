Актер Халилов жестко высказался о бывшей жене Тимати

Актер Анар Халилов, известный по сериалу «Этерна», пошутил над Аленой Шишковой, с которой вместе участвует в шоу «Наследники и самозванцы». Его слова цитирует StarHit.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Алена — это просто какой-то прикол на ножках. Она существует в параллельном измерении», — поделился артист.

Во время одного из испытаний Шишкова должна была протиснуть голову в шар, однако ее пышная прическа помешала сделать задуманное.

По поводу испытания с шаром высказался и блогер Дава: