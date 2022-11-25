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3 часа назад

Актер Халилов назвал Шишкову "приколом на ножках"

Газета.Ru

Актер Анар Халилов, известный по сериалу «Этерна», пошутил над Аленой Шишковой, с которой вместе участвует в шоу «Наследники и самозванцы». Его слова цитирует StarHit.

Актер Халилов жестко высказался о бывшей жене Тимати
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Алена — это просто какой-то прикол на ножках. Она существует в параллельном измерении», — поделился артист.

Во время одного из испытаний Шишкова должна была протиснуть голову в шар, однако ее пышная прическа помешала сделать задуманное.

По поводу испытания с шаром высказался и блогер Дава:

«У нее был какой-то пучок на голове, она пыталась натянуть шар и выдирала себе волосы», — сказал он.

Шоу-бизнес,Анар Халилов,
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