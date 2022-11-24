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1 час назад

Галич раскрыла причину ссоры с Ивлеевой

Елена Прошина

Блогер Ида Галич в интервью Надежде Стрелец раскрыла причину ссоры с коллегой Настей Ивлеевой. По ее словам, этому во многом поспособствовала ее беременность и новые отношения.

Галич раскрыла причину ссоры с Ивлеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там моя беременность сыграла роль, новые отношения. Не все умеют обустраивать свои отношения, не теряя друзей. И наши с ней какие-то недопонимания. Здесь все, просто нашла коса на камень. Без бутылки уже не разберешься», — сказала Галич.

Она добавила, что сейчас «практически не общается» с Ивлеевой, но периодически переписываются и следят друг за другом в социальных сетях. По словам Галич, когда она общалась с блогером, она не просто находилась с ней в союзе, а «дружила».

«Мне была Настя близка, мне было с ней хорошо. Неправильно, сейчас, спустя столько лет ворошить прошлое. Было и было. Мы с Настей дико разные», — отметила она.

При этом блогер призналась, что нуждается в друзьях, но не хочет тратить время на людей, которые «не близки ее сердцу». Галич подчеркнула, что может сильно любить близких, однако не станет открываться человеку, если он не готов принять столько теплых чувств.

Шоу-бизнес,Надежда Стрелец,
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