Галич раскрыла причину ссоры с Ивлеевой

Блогер Ида Галич в интервью Надежде Стрелец раскрыла причину ссоры с коллегой Настей Ивлеевой. По ее словам, этому во многом поспособствовала ее беременность и новые отношения.

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«Там моя беременность сыграла роль, новые отношения. Не все умеют обустраивать свои отношения, не теряя друзей. И наши с ней какие-то недопонимания. Здесь все, просто нашла коса на камень. Без бутылки уже не разберешься», — сказала Галич.

Она добавила, что сейчас «практически не общается» с Ивлеевой, но периодически переписываются и следят друг за другом в социальных сетях. По словам Галич, когда она общалась с блогером, она не просто находилась с ней в союзе, а «дружила».

«Мне была Настя близка, мне было с ней хорошо. Неправильно, сейчас, спустя столько лет ворошить прошлое. Было и было. Мы с Настей дико разные», — отметила она.