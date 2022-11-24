В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
24 минуты назад

Киркоров рассказал о работе над ролью Ипполита

ТАСС

Народный артист России Филипп Киркоров назвал свое согласие на исполнение роли Ипполита в картине телеканала ТНТ "СамоИрония судьбы!" риском. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

Киркоров рассказал о работе над ролью Ипполита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Моя роль Ипполита - это нисколько не попытка сыграть заново персонажа. После Ипполита в исполнении великого Юрия Васильевича Яковлева это и невозможно. Мой Ипполит, Ипполит Бедросович - это скорее исполнение мечты, - сказал собеседник агентства. - Это большая ответственность сыграть культовую роль в культовом фильме всех времен и народов. Конечно, это был большой риск с моей стороны - согласиться было на это предложение. Но, как известно, кто не рискует - тот не пьет шампанского".

Телеканал ТНТ снял новогоднюю картину "СамоИрония судьбы!". Роли исполнили российские артисты Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Павел Воля, Ольга Бузова, Сергей Жуков, Алсу и другие.

Артист надеется, что зрители получат удовольствие от просмотра картины. Он также рассказал, что во время съемок сцены под душем, простудился.

"После культовой сцены под душем, а текла не "тепленькая" вода в холодном съемочном павильоне, я серьезно простудился. Но ради идеи и исполнения это стоило того, - считает Киркоров. - Даже в момент, когда температура поднялась до 39,2. Это знак, что получится очень горячо".

В заключение беседы артист сказал, что надеется не разочаровать поклонников и любителей фильма Э. Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнением роли Ипполита.

"Хотя уверен, что мнения будут разные", - сказал он.

Шоу-бизнес,Юрий Яковлев,Михаил Галустян,Павел Воля,Сергей Жуков,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,Эльдар Рязанов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители