Киркоров рассказал о работе над ролью Ипполита

Народный артист России Филипп Киркоров назвал свое согласие на исполнение роли Ипполита в картине телеканала ТНТ "СамоИрония судьбы!" риском. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.
"Моя роль Ипполита - это нисколько не попытка сыграть заново персонажа. После Ипполита в исполнении великого Юрия Васильевича Яковлева это и невозможно. Мой Ипполит, Ипполит Бедросович - это скорее исполнение мечты, - сказал собеседник агентства. - Это большая ответственность сыграть культовую роль в культовом фильме всех времен и народов. Конечно, это был большой риск с моей стороны - согласиться было на это предложение. Но, как известно, кто не рискует - тот не пьет шампанского".
Телеканал ТНТ снял новогоднюю картину "СамоИрония судьбы!". Роли исполнили российские артисты Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Павел Воля, Ольга Бузова, Сергей Жуков, Алсу и другие.
Артист надеется, что зрители получат удовольствие от просмотра картины. Он также рассказал, что во время съемок сцены под душем, простудился.
"После культовой сцены под душем, а текла не "тепленькая" вода в холодном съемочном павильоне, я серьезно простудился. Но ради идеи и исполнения это стоило того, - считает Киркоров. - Даже в момент, когда температура поднялась до 39,2. Это знак, что получится очень горячо".
В заключение беседы артист сказал, что надеется не разочаровать поклонников и любителей фильма Э. Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнением роли Ипполита.
"Хотя уверен, что мнения будут разные", - сказал он.