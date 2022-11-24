Киркоров рассказал о работе над ролью Ипполита

"Моя роль Ипполита - это нисколько не попытка сыграть заново персонажа. После Ипполита в исполнении великого Юрия Васильевича Яковлева это и невозможно. Мой Ипполит, Ипполит Бедросович - это скорее исполнение мечты, - сказал собеседник агентства. - Это большая ответственность сыграть культовую роль в культовом фильме всех времен и народов. Конечно, это был большой риск с моей стороны - согласиться было на это предложение. Но, как известно, кто не рискует - тот не пьет шампанского".