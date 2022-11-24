Ида Галич призналась, что не осуждает уехавших из России артистов

Галич отметила, что российское общество впервые оказалось в такой ситуации, и каждый реагирует по-разному. Блогерша рассказала, что всех понимает и относится эмпатично к эмигрировавшим. Она искренне желает им, чтобы все получилось.

«Но, когда вы оттуда мне рассказываете, как сейчас я должна строить отношения, бизнес, стратегии и все остальное, хочется сказать: «Идите в задницу, ребята. Я пытаюсь это все расхлебывать на своем уровне», — поделилась ведущая. Она уточнила, что в ее окружении подобное осуждение — большая редкость.

Галич рассказала, что на данный момент пытается удержаться на плаву в непростое время, развивать собственные проекты и помогать людям. Как заявила блогерша, для себя она выбрала оставаться в России «до последнего», чтобы продолжать свое дело, бизнес и сохранять рабочие места, так как у нее есть ресурс и возможности для этого. Также ведущая отметила, что не может эмигрировать без своей семьи. Она уточнила, что ее отец — невыездной.