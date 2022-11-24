«Это жестко. Я сейчас смотрю, и мне неловко за себя и за них. Я понимаю, почему это нравится людям. Потому что так или иначе артисты в неловкой ситуации, можно над ними поржать и так далее. Но я смотрю, это все как-то неловко, это просто ужасно. Не смешно ни в каких направлениях», — высказалась она.