Экс-жена Пьера Нарцисса рассказала о последних его словах перед смертью

Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!» о последних словах артиста перед смертью.

По словам Калачевой, певец сказал ей, что очень ее любит и попросил передать это их дочери Каролине.

«"Лера, я тебя очень люблю и скажи Каролинке, что я ее очень люблю". Повторил два раза это», - поделилась Калачева.

На это Валерия ответила Пьеру словами поддержки и добавила, что они еще поговорят, когда у него зарядится телефон. Калачева также призналась, что была в ужасном состоянии после известий о смерти Нарцисса.

«Такое ощущение, что будто бомба разорвалась по всему миру, разбудила всех, оповестив, что случилось. С этой минуты я поняла, что на меня навалилась лавина. По сей день я в этом колесе: бегаю, решаю вопросы, отвечаю всем», — рассказала Калачева.