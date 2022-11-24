В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
8 минут назад

Экс-жена Пьера Нарцисса рассказала о последних его словах перед смертью

Елена Прошина

Бывшая жена певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!» о последних словах артиста перед смертью.

Экс-жена Пьера Нарцисса рассказала о последних его словах перед смертью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Калачевой, певец сказал ей, что очень ее любит и попросил передать это их дочери Каролине.

«"Лера, я тебя очень люблю и скажи Каролинке, что я ее очень люблю". Повторил два раза это», - поделилась Калачева.

На это Валерия ответила Пьеру словами поддержки и добавила, что они еще поговорят, когда у него зарядится телефон. Калачева также призналась, что была в ужасном состоянии после известий о смерти Нарцисса.

«Такое ощущение, что будто бомба разорвалась по всему миру, разбудила всех, оповестив, что случилось. С этой минуты я поняла, что на меня навалилась лавина. По сей день я в этом колесе: бегаю, решаю вопросы, отвечаю всем», — рассказала Калачева.

Ранее Калачева призналась, что хочет родить ребенка от покойного певца. Для этого она собирается воспользоваться биоматериалом его сына, который проживает в Камеруне.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители