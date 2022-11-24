Никита Ефремов признался в алкогольной зависимости

Сын актера Михаила Ефремова — актер Никита Ефремов признался в зависимости. Об этом сообщает портал «7 дней».
Артист признался, что пользуется помощью психологов.
«У меня есть специалисты по всем проблемам. И своим друзьям я советую того или иного специалиста. С помощью методов психологии, например, ударов палкой в подушку я избавляюсь от накопившейся агрессии. Еще кричу в лесу», — рассказал Никита.
Также Ефремов-младший не стал скрывать, что борется с алкоголизмом.
«Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто», — отметил актер.
Пристрастием к алкоголю страдает и Михаил. Находясь в нетрезвом состоянии за рулем, актер стал участником смертельного ДТП. Также дедушка Никиты — основатель театра «Современник» и художественный руководитель Московского Художественного театра Олег Ефремов любил часто употреблять алкогольные напитки.