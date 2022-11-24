Мать Водяновой рассказала о первой встрече с брошенной в младенчестве дочерью

Мать супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина рассказала о первой встрече с брошенной в младенчестве дочерью Дженнифер. Как сообщает «Слово и Дело», она произошла прошлым летом во Франции.
Дженнифер Бернс прибыла в Европу по просьбе Водяновой. Лариса рассказала, что дочери успели пообщаться до ее приезда и рассказать о причинах поступках матери.
«Когда мы все вместе встретились в парижской квартире Наташи, у меня тряслись руки, перехватывало горло, я не могла говорить, только плакала», — вспоминала Кусакина.
По словам Кусакиной, дочь с пониманием отнеслась к переживаниям матери, была внимательна и не отходила от нее ни на шаг.
Напомним, что Водянова рассказала журналу Vogue о 22-летней родственнице по имени Маша, которая живет под именем Дженнифер Бернс в США. Девочка попала в российский детдом, откуда ее усыновили иностранцы. Причем, убедила свою мать отказаться от второго ребенка якобы сама Наталья.
Отметим, что в сети подозревают манекенщицу в обмане — согласно расхожей версии, 22-летняя Дженнифер на самом деле является дочерью Водяновой от фотографа Алексея Васильева. В детдом же она якобы попала из-за начавшейся модельной карьеры тогда еще 18-летней Натальи, которая могла пойти под откос из-за раннего материнства.