Мать Водяновой рассказала о первой встрече с брошенной в младенчестве дочерью

Мать супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина рассказала о первой встрече с брошенной в младенчестве дочерью Дженнифер. Как сообщает «Слово и Дело», она произошла прошлым летом во Франции.

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Дженнифер Бернс прибыла в Европу по просьбе Водяновой. Лариса рассказала, что дочери успели пообщаться до ее приезда и рассказать о причинах поступках матери.

«Когда мы все вместе встретились в парижской квартире Наташи, у меня тряслись руки, перехватывало горло, я не могла говорить, только плакала», — вспоминала Кусакина.

По словам Кусакиной, дочь с пониманием отнеслась к переживаниям матери, была внимательна и не отходила от нее ни на шаг.

Напомним, что Водянова рассказала журналу Vogue о 22-летней родственнице по имени Маша, которая живет под именем Дженнифер Бернс в США. Девочка попала в российский детдом, откуда ее усыновили иностранцы. Причем, убедила свою мать отказаться от второго ребенка якобы сама Наталья.