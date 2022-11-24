Влад Кадони рассказал о проблемах со здоровьем

Телеведущий и экстрасенс Влад Кадони в беседе с Teleprogramma.pro признался, что столкнулся с проблемами со здоровьем.

«У меня некоторые трудности с позвоночником, и я думаю, что буду оперироваться в этом году», — рассказал ведущий «Дома-2».

Также Кадони объяснил, что из-за съемок в шоу «Наследники и самозванцы» он решил ненадолго отложить операцию.

«Не хочу жаловаться на здоровье, но были некоторые сложности», — признался экстрасенс.