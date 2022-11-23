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16 минут назад

Названа причины отмены концерта певицы МакSим в Вологде

Илья Родин

В Вологде отменили концерт певицы МакSим. Причиной этого стало ухудшение здоровья исполнительницы после концерта в Череповце. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Названа причины отмены концерта МакSим в Вологде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, в воскресенье, 20 ноября, Марине Максимовой (МакSим) стало плохо. Она почувствовала недомогание, головную боль. Кроме того, у нее поднялось давление.

Врачи провели обследование звездной пациентки. Взяли анализы, назначили медицинские препараты, прописали капельницы. Два дня интенсивного лечения результатов все же не принесли, отметили журналисты.

Певица МакSим потеряла память после комы

Яна Богушевская, PR-директор певицы, пояснила, что на здоровье МакSим сказался чрезмерно плотный рабочий график. По ее словам, исполнительница не только дает концерты, но и «занимается большим количеством съемок, курирует свою школу искусств».

Деньги за билеты на несостоявшийся концерт пообещали вернуть.

Подписчики канала резко прокомментировали материал об отмене концерта. Они посоветовали певице отдохнуть после перенесенного коронавируса.

«Всех денег не заработать. Остановись уже. Дай организму отдохнуть», - обратились они к певице.

Комментаторы уточнили, что в городе «ее никто и не ждал». Вместе с тем, многие читатели пожелали ей скорейшего выздоровления и выразили сочувствие.

Шоу-бизнес,Марина Максимова,
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