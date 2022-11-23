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1 час назад

Близкие рядом: измученный болезнью Сосо Павлиашвили не может встать с кровати

Passion.ru

Певец Сосо Павлиашвили долгое время не появлялся в социальных сетях. Поклонники переживали за любимого кумира, как оказалось не зря. Он вышел на связь с фанатами и сообщил о проблемах со здоровьем.

Стало известно о проблемах со здоровьем у Сосо Павлиашвили
Фото: Passion.ruPassion.ru

На кадрах 58-летний мужчина лежит в кровати и кашляет. Рядом с ним его близкие. Дочь артиста нашла способ, как помочь любимому папе. Она исполнила песню на английском языке. В какой-то момент Сосо хватает гитару, чтобы подыграть наследнице.

«Пусть ваши родители никогда не болеют», – говорит Сосо.

Певец не озвучил свой диагноз. Поклонники поддержали кумира и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Напомним, что в прошлом году Павлиашвили рассказал об эпилепсии, которая появилась у него после страшной аварии. В 90-х звезда мог умереть. Он остался жив, но получил серьезную травму головы. Целых семь лет мужчина боролся с приступами эпилепсии. В какой-то момент он думал, что не сможет справиться с недугом.

Сосо признавался, что победил болезнь благодаря поддержке любимой женщины Ирины Патлах. Она не бросила музыканта в трудную минуту, а всячески помогала ему.

Ранее мы писали, почему артист расстался с Ириной Понаровской.

Шоу-бизнес,Сосо Павлиашвили,
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