Разин: права на хиты «Ласкового мая» «давно проданы»

«Думаю, что судья прикрывает незаконное решение, которое сама и вынесла. Думаю, она будет отвечать за это в РФ. Но правообладателей и меня это никак не беспокоит. <…> Российские суды могут выносит все что угодно. Даже если они присвоят луну Российской Федерации, то, естественно, россияне будут этому рады, но мир, конечно, над этим будет смеяться. Это все бред», - сказал Разин.