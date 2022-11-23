Разин: права на хиты «Ласкового мая» «давно проданы»

Продюсер Андрей Разин на своем YouTube-канале заявил, что права на песни группы «Ласковый май» давно проданы и по-прежнему принадлежат гражданам США, а решение Пятигорского суда можно не принимать во внимание.
«То, что произошло в Пятом кассационном суде Пятигорска не имеет никакого отношения к правам на группу «Ласковый май». Хочу успокоить всех поклонников – все права защищены, у всех правообладателей хорошее настроение, потому что давным-давно этим владеет другое государство», - рассказал Разин.
Он также подчеркнул, что намерен обжаловать решение Пятигорского суда, так как судья привлекла к процессу вдову Юрия Шатунова Светлану, которая еще не вступила в права наследования и не имеет права представлять супруга.
«Думаю, что судья прикрывает незаконное решение, которое сама и вынесла. Думаю, она будет отвечать за это в РФ. Но правообладателей и меня это никак не беспокоит. <…> Российские суды могут выносит все что угодно. Даже если они присвоят луну Российской Федерации, то, естественно, россияне будут этому рады, но мир, конечно, над этим будет смеяться. Это все бред», - сказал Разин.
Кроме этого, Разин подчеркнул, что считает смерть Сергея Кузнецова не случайной. По мнению продюсера, его убили, так же, как и Шатунова.
Он также добавил, что в ближайшее время будут заблокированы все видео, информация и весь архив про Шатунова, Разина и группе «Ласковый май», так как все это принадлежит США.
Ранее Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске оставил без изменений решение о присвоении всех прав на хиты музыкального коллектива близким умершего исполнителя.