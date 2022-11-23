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23 минуты назад

Пугачева расплакалась во время встречи с Галкиным

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева расплакалась во время встречи со своим супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом) после долгой разлуки. Как сообщает «Слово и Дело», недавно юморист завершил свой концертный тур и вернулся в Израиль.

Пугачева расплакалась во время встречи с Галкиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В соцсетях появилось видео с супругами на премьере видеоверсии спектакля «Берегите ваши лица». Они находились в зале среди обычных зрителей, а организаторы решили включить в честь Примадонны ее хит «Миллион алых роз». Когда другие посетители начали подпевать, Примадонна растрогалась и заплакала.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехали России в Израиль. В мае певица получила израильское гражданство — сейчас супруги живут там вместе со своими детьми, близняшками Лизой и Гарри.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Минюст России,
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