Пугачева расплакалась во время встречи с Галкиным

Певица Алла Пугачева расплакалась во время встречи со своим супругом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом) после долгой разлуки. Как сообщает «Слово и Дело», недавно юморист завершил свой концертный тур и вернулся в Израиль.
В соцсетях появилось видео с супругами на премьере видеоверсии спектакля «Берегите ваши лица». Они находились в зале среди обычных зрителей, а организаторы решили включить в честь Примадонны ее хит «Миллион алых роз». Когда другие посетители начали подпевать, Примадонна растрогалась и заплакала.
Напомним, что после начала спецоперации на Украине Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным уехали России в Израиль. В мае певица получила израильское гражданство — сейчас супруги живут там вместе со своими детьми, близняшками Лизой и Гарри.