Суд отклонил иск Тодоренко против ее «литературной рабыни»

Когда-то Регина Тодоренко решила написать детскую книгу, только начатое дело не удалось довести до конца и обернулось большим скандалом. Неожиданно телеведущая разорвала контракт с писательницей Дариной Мишиной, которая после этого посвятила гневный пост звезде. По мнению Дарины, Тодоренко не только не оплатила сделанную работу, но и присвоила себе чужие идеи. Также писательница обвинила Регину в использовании «литературных рабов». В ответ возмущённая звезда начала судебное дело и даже намеревалась взыскать с Мишиной 8 миллионов рублей.