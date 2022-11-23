Галкин* впервые за долгое время увиделся с семьей

Шоумен Максим Галкин (признан Министерством РФ иностранным агентом) несколько недель находился в мировом туре, из-за которого долгое время не виделся с семьей — с женой Аллой Пугачевой, сыном Гарри и дочерью Лизой. И вот сейчас артист поделился роликом с детьми.

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В своем блоге Галкин показал, как проводит время с маленькими наследниками. На кадрах шоумен вместе с Гарри прокатился на аттракционе. А Лиза в это время была оператором. «Папа! Помочь?» — говорит девочка.