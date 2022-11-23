В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
33 минуты назад

Галкин* впервые за долгое время увиделся с семьей

WomanHit.ruиещё 1

Шоумен Максим Галкин (признан Министерством РФ иностранным агентом) несколько недель находился в мировом туре, из-за которого долгое время не виделся с семьей — с женой Аллой Пугачевой, сыном Гарри и дочерью Лизой. И вот сейчас артист поделился роликом с детьми.

Галкин впервые за долгое время увиделся с семьей
Фото: соцсетисоцсети

В своем блоге Галкин показал, как проводит время с маленькими наследниками. На кадрах шоумен вместе с Гарри прокатился на аттракционе. А Лиза в это время была оператором. «Папа! Помочь?» — говорит девочка.

На видео не видно Примадонны. Предположительно, Максим навестил семью в перерыве между концертным туром.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители