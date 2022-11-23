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1 час назад

Суд отклонил иск Тодоренко к писательнице на 8 млн рублей

Никита Бородкин

Останкинский районный суд в Москве отказал телеведущей Регине Тодоренко в удовлетворении иска против писательницы Дарины Мишиной. Как сообщает 78.ru, в сентябре знаменитость потребовала взыскать с Мишиной 8 млн рублей в рамках дела о «защите чести, достоинства и деловой репутации», однако ей отказали.

Суд отклонил иск Тодоренко к писательнице на 8 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в 2019 году начинающая писательница вызвалась помочь Тодоренко с написанием детской книги. Девушка самостоятельно сделала часть работы, однако в 2020 году сочинение книги приостановили из-за скандала, разразившегося после высказывания телеведущей о домашнем насилии. Позднее Тодоренко и вовсе отказалась от проекта и разорвала сотрудничество, не оплатив работу.

Через некоторое время стало известно, что Тодоренко продолжила работу над детским произведением. Мишина испугалась, что телеведущая воспользуется ее материалом и рассказала об этом СМИ. Тогда представители Тодоренко заявили, что договор с писательницей никто не подписывал, значит и обязательств никаких нет, а для выполнения заказа уже нашли других авторов.

Позднее Тодоренко потребовала выплатить ей компенсацию в размере 8 млн рублей за ущерб деловой репутации, а также удалить одну из статей в личном блоге писательницы. В ответчиках, кроме Мишиной, также значились Анастасия Шарыпова, АО «Издательский дом «Комсомольская правда» и ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Отметим, что в октябре Мишина подала встречный иск к Тодоренко, потребовав выплатить вознаграждение по договору авторского заказа.

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,
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