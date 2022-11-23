Юмориcт Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) прилетел к семье в Израиль. Он разместил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, на котором показал, как проводит время с наследниками от Аллы Пугачевой.

На кадрах Галкин вместе с сыном Гарри прокатился на аттракционе. Родственники устроили шуточные соревнования, в то время как дочь шоумена Лиза была оператором.

«Папа! Помочь?» — говорит она за кадром.

Пугачевой на ролике не оказалось. Предположительно, Галкин навестил семью в перерыве между концертным туром.