В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

Максим Галкин* прилетел к детям в Израиль

Газета.Ruиещё 2

Юмориcт Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) прилетел к семье в Израиль. Он разместил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, на котором показал, как проводит время с наследниками от Аллы Пугачевой.

На кадрах Галкин вместе с сыном Гарри прокатился на аттракционе. Родственники устроили шуточные соревнования, в то время как дочь шоумена Лиза была оператором.

«Папа! Помочь?» — говорит она за кадром.

Пугачевой на ролике не оказалось. Предположительно, Галкин навестил семью в перерыве между концертным туром.

«Были холопами, стали рабами»: Пугачева сделала заявление из-за границы

Ранее Олег Газманов заявил, что Максим Галкин страдает «комплексом эмигранта». По мнению музыканта, супруг Примадонны «предал» своих слушателей, когда покинул Россию.

Шоу-бизнес,Видео,Олег Газманов,Максим Галкин,Алла Пугачева,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители